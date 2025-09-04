Cirurgião brasileiro usa fantoches para descomplicar a cirurgia plástica e resgatar autoestima feminina
Com humor e criatividade, o Dr. Josué Montedonio aproxima pacientes e leva informação de forma leve e acessível
O bisturi é real, o consultório é sério, mas as conversas podem incluir… fantoches. Essa combinação inusitada levou o cirurgião plástico Dr. Josué Montedonio a conquistar milhões de visualizações nas redes sociais e, sobretudo, a abrir novas portas no debate sobre autoestima e corpo feminino. Reconhecido por sua atuação técnica e humanizada, o médico desenvolveu uma maneira original de abordar questões sensíveis que, muitas vezes, permanecem silenciadas pela vergonha ou pelo tabu. Em vídeos publicados online, dúvidas comuns sobre lipoaspiração, prótese de mama, lifting facial ou cirurgia íntima são feitas por personagens lúdicos — bonecos curiosos e divertidos que funcionam como porta-vozes das perguntas de pacientes.
