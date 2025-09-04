Logo R7.com
Cirurgião brasileiro usa fantoches para descomplicar a cirurgia plástica e resgatar autoestima feminina

Com humor e criatividade, o Dr. Josué Montedonio aproxima pacientes e leva informação de forma leve e acessível

Dr. Josue Montedonio (Foto: Instagram)

O bisturi é real, o consultório é sério, mas as conversas podem incluir… fantoches. Essa combinação inusitada levou o cirurgião plástico Dr. Josué Montedonio a conquistar milhões de visualizações nas redes sociais e, sobretudo, a abrir novas portas no debate sobre autoestima e corpo feminino. Reconhecido por sua atuação técnica e humanizada, o médico desenvolveu uma maneira original de abordar questões sensíveis que, muitas vezes, permanecem silenciadas pela vergonha ou pelo tabu. Em vídeos publicados online, dúvidas comuns sobre lipoaspiração, prótese de mama, lifting facial ou cirurgia íntima são feitas por personagens lúdicos — bonecos curiosos e divertidos que funcionam como porta-vozes das perguntas de pacientes.

