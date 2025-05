Consumir café durante refeições faz mal? Descubra Cafeína, polifenóis e taninos presentes na bebida mais amada do mundo podem interferir na absorção de ferro, cálcio, vitaminas e até... Feed TV - Saúde|Do R7 05/05/2025 - 13h21 (Atualizado em 05/05/2025 - 13h21 ) twitter

Tomar café durante ou logo após as refeições pode atrapalhar a absorção de nutrientes importantes, como ferro, cálcio e vitaminas do complexo B. Isso acontece porque o café contém compostos como cafeína, taninos e polifenóis — em especial o ácido clorogênico — que podem se ligar a minerais e impedir sua entrada na corrente sanguínea, fazendo com que sejam excretados sem serem aproveitados pelo corpo.

