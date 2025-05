Consumo de refrigerante pode ser o caminho silencioso até as pedras nos rins Por trás do sabor doce e da aparência inofensiva, o refrigerante pode causar sérios danos ao trato urinário — e a ciência já explica... Feed TV - Saúde|Do R7 13/05/2025 - 14h27 (Atualizado em 13/05/2025 - 14h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Refrigerante (Foto: Reprodução) Feed TV - Saúde

Por trás da aparência inofensiva dos refrigerantes, com suas embalagens vibrantes e sabor adocicado, há um grave risco à saúde renal. O consumo excessivo dessas bebidas tem sido associado ao aumento de casos de cálculos urinários — popularmente conhecidos como pedras nos rins — entre adultos jovens. Especialistas apontam que ingredientes como o ácido fosfórico, o açúcar em excesso e a cafeína alteram o pH da urina, favorecendo a formação de cristais que, com o tempo, se transformam em pedras dolorosas.

Para entender melhor os riscos e as consequências do consumo de refrigerantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde.

Leia Mais em Feed TV - Saúde:

Perdas gestacionais na reta final: o que pode causar a morte de um bebê saudável antes do parto?

Quando dores de cabeça devem se tornar motivo de preocupação?

Entenda por que a vitamina D é tão importante no outono