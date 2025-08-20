Descubra 6 benefícios da cenoura para a saúde Vegetal versátil e nutritivo ajuda na imunidade, digestão, pele, coração, dentes e combate aos radicais livres Feed TV - Saúde|Do R7 20/08/2025 - 12h59 (Atualizado em 20/08/2025 - 12h59 ) twitter

A cenoura é um dos vegetais mais populares do mundo e aparece com frequência em pratos do dia a dia, desde saladas até sopas, bolos e sucos. Além da versatilidade na cozinha, esse alimento é uma fonte riquíssima de nutrientes que proporcionam diversos efeitos positivos para a saúde. Rica em fibras, vitaminas A, C e K, potássio e antioxidantes, a cenoura é considerada um verdadeiro aliado para quem busca mais qualidade de vida e bem-estar.

Para descobrir todos os benefícios que a cenoura pode trazer para a sua saúde, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde.

