Descubra os benefícios da batata yacon e como incluir na dieta
Tubérculo funcional que pode ajudar no controle do peso, açúcar no sangue e saúde intestinal
A batata yacon é um tubérculo considerado funcional por ser rica em fibras solúveis, como inulina e frutooligossacarídeos. Esses compostos promovem efeito probiótico, ajudando na regulação do intestino e no equilíbrio da microbiota intestinal.
A batata yacon é um tubérculo considerado funcional por ser rica em fibras solúveis, como inulina e frutooligossacarídeos. Esses compostos promovem efeito probiótico, ajudando na regulação do intestino e no equilíbrio da microbiota intestinal.
Consulte no nosso parceiro Feed TV - Saúde para saber mais sobre os incríveis benefícios da batata yacon e como incluí-la na sua dieta!
Consulte no nosso parceiro Feed TV - Saúde para saber mais sobre os incríveis benefícios da batata yacon e como incluí-la na sua dieta!
Leia Mais em Feed TV - Saúde:
Leia Mais em Feed TV - Saúde: