Descubra os efeitos reais dos chás calmantes no corpo Chás como camomila, erva-cidreira e flor de maracujá ajudam a aliviar ansiedade e insônia leve, mas o uso deve ser complementar e com... Feed TV - Saúde|Do R7 15/06/2025 - 14h16 (Atualizado em 15/06/2025 - 14h16 )

Chá (Foto: Freepik) Feed TV - Saúde

Oferecer um chá como forma de acolhimento é considerado uma tradição em várias culturas e, no Brasil, esse costume ganhou fama como solução caseira para acalmar as pessoas. Não se trata de apenas uma crença, as substâncias presentes em ervas como camomila, erva-cidreira e flor de maracujá têm sim efeito sobre o sistema nervoso, especialmente em casos leves de estresse, ansiedade e insônia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde e descubra como cada erva pode beneficiar sua saúde!

