Dormir menos de 7 horas por noite pode desencadear sérios problemas de saúde

Neurologista alerta para os riscos da privação de sono e destaca a importância de uma rotina noturna de qualidade

Feed TV - Saúde|Do R7

A médica neurologista Janaína Azevedo Santos Pacheco, especialista em Medicina do Sono, chamou atenção para os efeitos da privação de sono crônica na saúde física e mental. O alerta surge em um contexto onde o descanso muitas vezes é deixado em segundo plano, em meio a rotinas aceleradas e uma cultura que valoriza mais a produtividade do que o autocuidado.

