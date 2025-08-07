Dormir menos de 7 horas por noite pode desencadear sérios problemas de saúde
Neurologista alerta para os riscos da privação de sono e destaca a importância de uma rotina noturna de qualidade
A médica neurologista Janaína Azevedo Santos Pacheco, especialista em Medicina do Sono, chamou atenção para os efeitos da privação de sono crônica na saúde física e mental. O alerta surge em um contexto onde o descanso muitas vezes é deixado em segundo plano, em meio a rotinas aceleradas e uma cultura que valoriza mais a produtividade do que o autocuidado.
