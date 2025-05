Entenda motivo do aumento da mortalidade por câncer de mama e de colo do útero no Brasil Município paulista aposta em rastreamento ativo para acelerar diagnóstico e combater avanço entre jovens O conteúdo Entenda motivo... Feed TV - Saúde|Do R7 17/05/2025 - 12h23 (Atualizado em 17/05/2025 - 12h23 ) twitter

Câncer de mama (Foto: Freepik)

No interior de São Paulo, a cidade de Mococa passou a usar um sistema informatizado inédito para detectar precocemente o câncer de mama e o de colo do útero. Desde o fim de abril, duas das 13 unidades básicas de saúde do município adotaram o novo modelo. Ao contrário do sistema tradicional, que espera a iniciativa das pacientes, o novo método utiliza dados cruzados para identificar mulheres com perfil de risco e convocá-las diretamente para exames como mamografia e Papanicolau. Quando há suspeita, os casos são encaminhados para confirmação e início do tratamento.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e os desafios enfrentados no combate ao câncer no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde.

