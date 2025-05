Entenda por que a vitamina D é tão importante no outono Nessa estação, a menor exposição ao sol pode afetar os níveis de vitamina D. Saiba como manter esse nutriente em dia e evitar problemas... Feed TV - Saúde|Do R7 12/05/2025 - 16h07 (Atualizado em 12/05/2025 - 16h07 ) twitter

Vitamina D (Foto: Freepik) Feed TV - Saúde

Com a chegada do outono e a redução na incidência de luz solar, a atenção com os níveis de vitamina D deve ser redobrada. A vitamina é essencial para o organismo e atua em diversas funções, como o fortalecimento dos ossos, absorção de cálcio e fósforo, regulação da imunidade e até na manutenção do bem-estar emocional.

Para saber mais sobre a importância da vitamina D e como garantir seus níveis adequados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde.

