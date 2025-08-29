Logo R7.com
Estabelecimento oferece entrada gratuita para quem está imunizado contra a Hepatite A

Em São Paulo e Belo Horizonte, Dédalos está unindo diversão e conscientização em uma campanha inédita que incentiva a vacinação

Segundo dados da Secretaria de Saúde, o estado de São Paulo registrou 974 casos de Hepatite A entre janeiro e julho de 2025, quase o dobro dos 498 casos no mesmo período de 2024. Isso fez com que um famoso produtor de eventos de São Paulo e Belo Horizonte criasse um atrativo para aumentar o percentual de vacinação. Nando Dias, fundador do Dédalos, criou uma campanha com entrada gratuita nos meses de agosto e setembro, todas as terças-feiras, das 6h às 18h. Basta apresentar o comprovante de vacinação tem entrada liberada. A ideia da campanha surgiu como uma forma de unir conscientização e incentivo à imunização: “Incentivar a vacinação é crucial para combater o retrocesso social. Nos EUA, empresas estudam medicamentos para doenças preveníveis e erradicadas por vacinas, que agora ressurgem.”

