Estudante desenvolve jogos que podem ajudar idosos com demência e Alzheimer

Maria Eduarda Brum (Foto: Maple Bear)

Com o envelhecimento populacional em ritmo acelerado, iniciativas que promovem a interação entre diferentes gerações ganham cada vez mais relevância. Foi com esse propósito que a estudante Maria Eduarda Brum, da Maple Bear Sudoeste, ajudou a desenvolver jogos voltados para idosos, em um projeto da Rede Geronto. A iniciativa, que busca estimular a comunicação e o vínculo entre os mais novos e os mais velhos, já foi testada tanto no Brasil quanto na Itália, com resultados positivos e pode ajudar idosos com demência e Alzheimer.

