Facelift e necklift com técnica Deep Plane ganham destaque por resultados mais naturais e duradouros Com décadas de experiência na área, Dr. Juvenal Frizzo vê ótimos resultados na técnica que "preserva expressão natural do paciente"... Feed TV - Saúde|Do R7 16/05/2025 - 19h24 (Atualizado em 16/05/2025 - 19h24 )

Dr. Juvenal Frizzo (Foto: Instagram) Feed TV - Saúde

Os procedimentos de facelift (ritidoplastia) e necklift (lifting cervical) continuam entre os mais procurados por quem deseja rejuvenescer o rosto de forma harmoniosa e duradoura. Com a evolução das técnicas, o chamado Deep Plane Facelift tem se destacado por oferecer resultados ainda mais naturais, especialmente na correção da flacidez profunda da face e do pescoço. A técnica atua em camadas mais profundas da face, reposicionando músculos e ligamentos, ao invés de apenas tracionar a pele. “Diferente dos métodos tradicionais, o Deep Plane preserva a expressão natural do paciente e proporciona um rejuvenescimento que não parece cirúrgico. É uma abordagem mais anatômica e eficaz”, explica o cirurgião plástico Dr. Juvenal Frizzo, que atua na área há mais de 30 anos.

