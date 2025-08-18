Fumar aumenta risco de ansiedade e depressão em adolescentes; entenda
Pesquisa com 60 mil estudantes mostra que quem combina os dois tipos de fumo apresenta maiores índices de transtornos mentais
Um estudo divulgado no periódico Plos Mental Health revelou que adolescentes que fumam tanto cigarros convencionais quanto eletrônicos têm maior probabilidade de apresentar sintomas de depressão e ansiedade. A pesquisa foi conduzida por cientistas da Universidade de West Virginia, nos Estados Unidos, e analisou dados de 60 mil estudantes de ensino fundamental e médio.
Para entender mais sobre os riscos do tabagismo na saúde mental dos adolescentes
