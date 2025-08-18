Fumar aumenta risco de ansiedade e depressão em adolescentes; entenda Pesquisa com 60 mil estudantes mostra que quem combina os dois tipos de fumo apresenta maiores índices de transtornos mentais Feed TV - Saúde|Do R7 18/08/2025 - 16h21 (Atualizado em 18/08/2025 - 16h21 ) twitter

Fumar (Foto: Instagram) Feed TV - Saúde

Um estudo divulgado no periódico Plos Mental Health revelou que adolescentes que fumam tanto cigarros convencionais quanto eletrônicos têm maior probabilidade de apresentar sintomas de depressão e ansiedade. A pesquisa foi conduzida por cientistas da Universidade de West Virginia, nos Estados Unidos, e analisou dados de 60 mil estudantes de ensino fundamental e médio.

Para entender mais sobre os riscos do tabagismo na saúde mental dos adolescentes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde.

