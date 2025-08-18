Logo R7.com
Fumar aumenta risco de ansiedade e depressão em adolescentes; entenda

Pesquisa com 60 mil estudantes mostra que quem combina os dois tipos de fumo apresenta maiores índices de transtornos mentais

Fumar (Foto: Instagram)

Um estudo divulgado no periódico Plos Mental Health revelou que adolescentes que fumam tanto cigarros convencionais quanto eletrônicos têm maior probabilidade de apresentar sintomas de depressão e ansiedade. A pesquisa foi conduzida por cientistas da Universidade de West Virginia, nos Estados Unidos, e analisou dados de 60 mil estudantes de ensino fundamental e médio.

