Goiaba: fruta versátil que fortalece a saúde e traz múltiplos benefícios Rica em fibras, vitaminas e antioxidantes, o alimento auxilia na digestão, no sistema imunológico e até na prevenção de doenças Feed TV - Saúde|Do R7 21/08/2025 - 18h39 (Atualizado em 21/08/2025 - 18h39 ) twitter

Goiaba (Foto Internet) Feed TV - Saúde

Especialistas em nutrição destacaram a importância da goiaba para a saúde. Essa fruta tropical, de sabor adocicado e popular no Brasil, é fonte de fibras, antioxidantes e vitaminas A, B e C, o que a torna uma grande aliada do organismo. Seu consumo está associado a melhorias na digestão, no fortalecimento da imunidade, na saúde da pele, no controle do peso e até na regulação da pressão arterial.

Para descobrir todos os benefícios que a goiaba pode trazer para a sua saúde, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde.

