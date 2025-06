Homens têm mais chance de morrer por síndrome do coração partido Apesar de mais comum em mulheres, a cardiomiopatia por takotsubo pode ser mais letal entre os homens, apontam pesquisadores. O conteúdo... Feed TV - Saúde|Do R7 10/06/2025 - 14h37 (Atualizado em 10/06/2025 - 14h37 ) twitter

Síndrome do coração partido (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV - Saúde

Um homem de 59 anos procurou o Primeiro Hospital da Universidade de Pequim, na China, para um procedimento de rotina, quando começou a sentir dores fortes no peito e dificuldade para respirar. Quatro meses antes, ele havia removido tumores cancerígenos da bexiga. Ao lado da família, esforçava-se para transmitir força, evitando conversas sobre a própria saúde. No entanto, sozinho, o medo da volta do câncer o mantinha acordado noite após noite.

Para entender mais sobre essa condição e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde.

