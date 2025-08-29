Jabuticaba: conheça os benefícios da fruta para a saúde Fruta rica em nutrientes ajuda na prevenção de doenças e no bem-estar Feed TV - Saúde|Do R7 29/08/2025 - 13h17 (Atualizado em 29/08/2025 - 13h17 ) twitter

Jabuticaba (Foto Internet) Feed TV - Saúde

A jabuticaba, também conhecida como jaboticaba, é uma fruta que oferece diversos benefícios à saúde. Especialistas destacam que seu consumo pode prevenir o envelhecimento precoce, contribuir para a manutenção ou perda de peso, reduzir o risco de câncer e ajudar a evitar a diabetes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde e descubra todos os benefícios dessa fruta incrível!

