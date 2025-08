Jabuticaba: os impactos positivos dessa fruta na saúde e no bem-estar Fruta brasileira traz diversos efeitos positivos, do controle do peso à proteção do sistema imunológico Feed TV - Saúde|Do R7 04/08/2025 - 11h38 (Atualizado em 04/08/2025 - 11h38 ) twitter

Jabuticaba (Foto: Internet) Feed TV - Saúde

Com casca roxa escura, polpa branca e sabor agridoce, a jabuticaba pode ser consumida ao natural ou em preparações como geleias, sucos e chás. Ela é conhecida por ajudar a prevenir o envelhecimento precoce, reduzir o risco de câncer, colaborar no controle do peso e evitar a diabetes, graças à sua composição rica em nutrientes.

Para descobrir todos os benefícios dessa fruta incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde.

