Laranja: fruta versátil que fortalece a saúde e previne doenças
Rica em fibras, vitaminas e minerais, o consumo diário pode trazer benefícios que vão do sistema imunológico ao coração
A laranja é vista como um dos alimentos mais completos e benéficos para a saúde. Fonte de fibras, vitaminas A e C, betacaroteno e flavonoides, a fruta possui ação antioxidante e anti-inflamatória que contribui para o combate ao envelhecimento precoce, ajuda na redução do colesterol ruim, protege contra problemas cardiovasculares e ainda fortalece a imunidade. Além disso, seus minerais, como potássio e cálcio, atuam diretamente na regulação da pressão arterial.
A laranja é vista como um dos alimentos mais completos e benéficos para a saúde. Fonte de fibras, vitaminas A e C, betacaroteno e flavonoides, a fruta possui ação antioxidante e anti-inflamatória que contribui para o combate ao envelhecimento precoce, ajuda na redução do colesterol ruim, protege contra problemas cardiovasculares e ainda fortalece a imunidade. Além disso, seus minerais, como potássio e cálcio, atuam diretamente na regulação da pressão arterial.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde e descubra todos os benefícios da laranja para a sua saúde!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde e descubra todos os benefícios da laranja para a sua saúde!
Leia Mais em Feed TV - Saúde:
Leia Mais em Feed TV - Saúde: