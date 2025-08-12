Mamão: uma fruta poderosa para a saúde e bem-estar Mamão é uma fruta nutritiva e benéfica para a saúde, graças ao seu conteúdo de vitaminas e compostos que auxiliam no funcionamento... Feed TV - Saúde|Do R7 12/08/2025 - 15h18 (Atualizado em 12/08/2025 - 15h18 ) twitter

Mamão (Foto: Internet) Feed TV - Saúde

Mamão é uma fruta nutritiva e benéfica para a saúde, graças ao seu conteúdo de vitaminas e compostos que auxiliam no funcionamento do organismo. Rico em vitamina C, vitamina A e betacaroteno, o mamão tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e imunomoduladoras, que colaboram para o controle da pressão arterial, a redução do colesterol no sangue e o fortalecimento do sistema imunológico.

Para descobrir todos os benefícios do mamão e como ele pode transformar sua saúde, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde.

