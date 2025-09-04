Mandioca: 8 benefícios que justificam incluir no cardápio diário
Conhecida como aipim ou macaxeira, a mandioca é rica em nutrientes, fortalece o organismo e auxilia na digestão, humor e saúde do coração...
A mandioca, nativa da América do Sul, é cultivada há séculos e recebe diferentes nomes no Brasil, como macaxeira ou aipim. O alimento como principal fonte de energia para mais de 700 milhões de pessoas, especialmente em países em desenvolvimento, contribuindo no combate à fome.
A mandioca, nativa da América do Sul, é cultivada há séculos e recebe diferentes nomes no Brasil, como macaxeira ou aipim. O alimento como principal fonte de energia para mais de 700 milhões de pessoas, especialmente em países em desenvolvimento, contribuindo no combate à fome.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde e descubra todos os benefícios que a mandioca pode trazer para a sua saúde!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde e descubra todos os benefícios que a mandioca pode trazer para a sua saúde!
Leia Mais em Feed TV - Saúde:
Leia Mais em Feed TV - Saúde: