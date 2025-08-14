Manga: os benefícios e cuidados ao consumir a fruta Fruta nutritiva ajuda a prevenir doenças, mas deve ser consumida com moderação Feed TV - Saúde|Do R7 14/08/2025 - 13h18 (Atualizado em 14/08/2025 - 13h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Manga (Foto: Internet) Feed TV - Saúde

A manga é uma fruta conhecida por suas propriedades nutritivas que auxiliam na redução de inflamações, no fortalecimento do sistema imunológico e na prevenção de doenças cardiovasculares. Rica em vitamina A, vitamina C, magnésio, potássio e polifenóis como mangiferina, canferol e ácido benzoico, a fruta se destaca como aliada da saúde.

Para descobrir todos os benefícios e cuidados ao consumir a manga, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde.

Leia Mais em Feed TV - Saúde:

EUA aprova primeiro colírio que substitui óculos e corrige a visão

Banana: os benefícios da fruta que vai muito além de fornecer energia

Mamão: uma fruta poderosa para a saúde e bem-estar