Manga: os benefícios e cuidados ao consumir a fruta
Fruta nutritiva ajuda a prevenir doenças, mas deve ser consumida com moderação
A manga é uma fruta conhecida por suas propriedades nutritivas que auxiliam na redução de inflamações, no fortalecimento do sistema imunológico e na prevenção de doenças cardiovasculares. Rica em vitamina A, vitamina C, magnésio, potássio e polifenóis como mangiferina, canferol e ácido benzoico, a fruta se destaca como aliada da saúde.
