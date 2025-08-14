Logo R7.com
Manga: os benefícios e cuidados ao consumir a fruta

Fruta nutritiva ajuda a prevenir doenças, mas deve ser consumida com moderação

Feed TV - Saúde

A manga é uma fruta conhecida por suas propriedades nutritivas que auxiliam na redução de inflamações, no fortalecimento do sistema imunológico e na prevenção de doenças cardiovasculares. Rica em vitamina A, vitamina C, magnésio, potássio e polifenóis como mangiferina, canferol e ácido benzoico, a fruta se destaca como aliada da saúde.

