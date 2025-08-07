Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Maracujá vai além do efeito calmante e oferece diversos benefícios à saúde

Saiba como a fruta atua no organismo

Feed TV - Saúde

Feed TV - Saúde|Do R7

Maracujá (Foto: Internet) Feed TV - Saúde

A nutricionista clínica funcional e especialista em nutrigenômica Vanessa Giglio destacou os principais benefícios do maracujá para a saúde. Embora seja amplamente conhecido por seu efeito calmante, a fruta possui uma variedade de propriedades que vão muito além do alívio da ansiedade, atuando de forma positiva em diferentes áreas do organismo.

Para descobrir todos os benefícios do maracujá e como ele pode melhorar sua saúde, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde.

Leia Mais em Feed TV - Saúde:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.