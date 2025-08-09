Melão: a fruta que traz hidratação e benefícios para corpo e pele Rica em nutrientes e água, o melão ajuda desde o controle da pressão até a saúde dos ossos O conteúdo Melão: a fruta que traz hidratação...

No dia a dia, o melão se destaca por suas propriedades diuréticas e antioxidantes, que auxiliam na redução da retenção de líquidos e no combate ao envelhecimento precoce da pele. Além disso, a fruta contém cálcio, potássio e fibras, nutrientes que fortalecem os ossos e dentes, ajudam a controlar a pressão arterial e colaboram para a perda de peso.

