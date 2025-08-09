Morango: benefícios para a saúde que vão além do sabor Fruta versátil e nutritiva, o morango traz vantagens que ajudam desde o coração até a pele O conteúdo Morango: benefícios para a saúde... Feed TV - Saúde|Do R7 09/08/2025 - 15h17 (Atualizado em 09/08/2025 - 15h17 ) twitter

Morango (Foto: Internet) Feed TV - Saúde

O morango é uma fruta conhecida por seu alto valor nutritivo, contendo vitamina C, potássio e antioxidantes que trazem diversos benefícios à saúde. No dia a dia, essa fruta ajuda a reduzir o colesterol, melhora as funções do cérebro e auxilia na prevenção de doenças como Alzheimer e câncer.

Para descobrir todos os benefícios do morango e como incluí-lo na sua dieta, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde.

