O alimento ultraprocessado que pode fazer bem à saúde e ao planeta Apesar dos benefícios ambientais e nutricionais, produtos à base de plantas ainda sofrem com preconceito de parte dos profissionais... Feed TV - Saúde|Do R7 25/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 25/07/2025 - 15h58 )

Especialistas em nutrição e sustentabilidade voltaram a destacar a importância de ampliar o consumo de carnes vegetais, mesmo diante da resistência crescente à sua imagem no mercado. Embora muitas dessas alternativas imitem sabor, textura e até a aparência da carne animal com bastante fidelidade, elas vêm sendo rotuladas por parte do público e profissionais de saúde como ultraprocessadas, o que tem prejudicado sua aceitação.

Para saber mais sobre como esses alimentos podem impactar sua saúde e o planeta, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde.

