Quebra de dentes, próteses e mais: os riscos do “morango do amor” Conselho Federal de Odontologia alerta para os riscos do doce viral para dentes, próteses e aparelhos Feed TV - Saúde|Do R7 29/07/2025 - 16h57 (Atualizado em 29/07/2025 - 16h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Morando do Amor (Foto: Redes Sociais) Feed TV - Saúde

O Conselho Federal de Odontologia (CFO) divulgou um alerta sobre os possíveis riscos à saúde bucal associados ao consumo do “morango do amor”, doce que viralizou nas últimas semanas. A sobremesa, que traz uma camada de brigadeiro branco coberta por caramelo tingido de vermelho, faz uma releitura moderna da tradicional “maçã do amor” e conquistou milhares de pessoas nas redes sociais.

Para saber mais sobre os riscos e cuidados ao consumir esse doce, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde.

Leia Mais em Feed TV - Saúde:

Creatina causa queda de cabelo? Saiba a verdade

Relações tóxicas podem acelerar o envelhecimento, aponta estudo

Conheça os benefícios de incluir inhame na dieta