Saiba o que é a psoríase e como prevenir e tratar

Psoríase (Foto: Freepik)

A psoríase é uma doença crônica inflamatória da pele que provoca lesões avermelhadas e descamativas, podendo surgir em diversas partes do corpo. Ela ocorre devido a um desequilíbrio no sistema imunológico, acelerando a renovação celular e causando o acúmulo de células na superfície da pele. Além do fator genético, gatilhos como estresse, infecções, mudanças climáticas e certos medicamentos podem agravar os sintomas. Embora não seja contagiosa, a psoríase pode impactar a qualidade de vida e a autoestima dos pacientes.

