Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Saiba os benefícios da beterraba e como incluir na dieta diária

Descubra os benefícios da beterraba, quantidade ideal para consumo diário e formas de preparo para aproveitar seus nutrientes.

Feed TV - Saúde

Feed TV - Saúde|Do R7

Beterraba (Foto: Freepik) Feed TV - Saúde

A beterraba é um dos vegetais mais tradicionais na alimentação e se destaca por ser nutritiva e saudável. Rica em vitamina A, betalaínas, carotenoides, flavonoides, fibras, potássio, ferro, vitamina C e ácido fólico, pode ser consumida crua, cozida ou em sucos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde e descubra todos os benefícios que a beterraba pode trazer para a sua saúde!

Leia Mais em Feed TV - Saúde:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.