Saiba os benefícios da beterraba e como incluir na dieta diária
Descubra os benefícios da beterraba, quantidade ideal para consumo diário e formas de preparo para aproveitar seus nutrientes.
A beterraba é um dos vegetais mais tradicionais na alimentação e se destaca por ser nutritiva e saudável. Rica em vitamina A, betalaínas, carotenoides, flavonoides, fibras, potássio, ferro, vitamina C e ácido fólico, pode ser consumida crua, cozida ou em sucos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde e descubra todos os benefícios que a beterraba pode trazer para a sua saúde!
