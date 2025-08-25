Logo R7.com
Saiba os benefícios e cuidados de comer queijo na dieta

Alimento é nutritivo e versátil, mas deve ser consumido com moderação para evitar riscos à saúde

O queijo faz parte da alimentação dos brasileiros e está entre os alimentos mais apreciados no país. Apesar do sabor marcante e do valor nutricional, o consumo exige moderação. A recomendação é que pequenas porções diárias sejam suficientes para aproveitar os nutrientes sem exageros.

