Saiba os benefícios e cuidados de comer queijo na dieta
Alimento é nutritivo e versátil, mas deve ser consumido com moderação para evitar riscos à saúde
O queijo faz parte da alimentação dos brasileiros e está entre os alimentos mais apreciados no país. Apesar do sabor marcante e do valor nutricional, o consumo exige moderação. A recomendação é que pequenas porções diárias sejam suficientes para aproveitar os nutrientes sem exageros.
