Saiba se ‘ozempic brasileiro’ pode cortar ação do anticoncepcional

Medicamento injetável para emagrecimento, conhecido como "Ozempic brasileiro", precisa ser usado com orientação médica

Ozmpic (Foto: Internet)

O Olire, nova caneta injetável indicada para controle de peso, começou a ser vendida nas farmácias brasileiras nesta semana, dia 5 de agosto, e rapidamente chamou a atenção de milhares de pessoas com sobrepeso. Apelidado de “Ozempic brasileiro”, o remédio também trouxe à tona uma dúvida comum entre mulheres que usam anticoncepcionais: afinal, ele pode cortar o efeito da pílula?

Para saber mais sobre essa importante questão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde.

