Só 5 minutos por dia? Ciência comprova que isso já basta para turbinar corpo e mente Estudo australiano revela que até os mais ocupados podem melhorar a saúde física e mental com exercícios simples feitos em casa.

Exercícios (Foto: Internet)

Você não precisa de uma academia lotada ou de uma hora livre no seu dia para começar a cuidar da saúde. Um novo estudo da Universidade Edith Cowan (ECU), na Austrália, provou que apenas cinco minutos de exercício diário já fazem diferença no corpo — e no cérebro.

Consulte no nosso parceiro Feed TV - Saúde para saber mais sobre como pequenos hábitos podem transformar sua saúde!

