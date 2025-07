Uva: pequena no tamanho, gigante nos benefícios para a saúde Com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, a fruta protege o coração, previne doenças e melhora a memória O conteúdo Uva:...

Consumida in natura, em sucos, geleias ou até mesmo no vinho, a uva vai muito além de seu sabor adocicado. Rica em compostos bioativos como o resveratrol, carotenoides e flavonoides, a fruta atua no organismo combatendo os radicais livres e prevenindo uma série de doenças.

