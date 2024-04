Saúde |Do R7

Onda de calor exige atenção e cuidados com a saúde Calor excessivo pode gerar consequências à saúde

Altas temperaturas exigem maior atenção à saúde

A onda de calor segue castigando moradores de sete estados do país. Até a próxima semana, temperaturas acima da média devem ser registradas.

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná são os estados afetados pela onda de calor. As regiões registram a onda de calor, que acontece quando as temperaturas máximas ficam pelo menos cinco graus acima da média, por uma sequência de dias.

O Ministério da Saúde ressalta que crianças e idosos devem ter maior atenção, visto que o tempo seco e a baixa umidade do ar podem levar a problemas respiratórios, ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

O órgão reforça a importância do protetor solar, que deve ser aplicado pelo menos 30 minutos antes da exposição ao sol, para que possa haver a absorção adequada, e devendo ser reaplicado a cada duas horas. A ingestão de água também é imprescindível para manter a hidratação.

Ajustes para lidas com o calor

O Ministério da Saúde elenca alguns cuidados que podem ajudar a lidar melhor com a alta das temperaturas e minimizar os problemas que o calor pode gerar:

• Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

• Evite bebidas alcoólicas e com alto teor de açúcar;

• Faça refeições leves e com maior frequência;

• Ofereça água a recém-nascidos, crianças, idosos e pessoas com alguma comorbidade, pois elas podem não sentir sede;

• Abra as janelas durante a noite;

• Utilize menos roupas de cama e use com menos roupas ao dormir, especialmente em bebês e pessoas acamadas;

• Mantenha ambientes úmidos com umidificadores de ar, toalhas molhadas ou baldes de água;

• No período de maior calor, tome banho com água ligeiramente morna, evitando mudanças bruscas de temperatura;

• Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;

• Use protetor solar, chapéus e óculos escuros;

• Use roupas leves e que não retêm muito calor;

• Diminua os esforços físicos e repouse frequentemente em locais com sombra, frescos e arejados;

• Em veículos sem ar-condicionado, deixe as janelas abertas. Não deixe crianças ou animais em veículos estacionados.

