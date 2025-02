Saiba como eliminar os criadouros do mosquito da dengue, Zika e chikungunya O Ministério da Saúde está em constante monitoramento e alerta quanto ao avanço da dengue no país e vem coordenando uma série de ações para o controle das arboviroses em todo o território nacional Saúde|Do R7 11/02/2025 - 09h30 (Atualizado em 11/02/2025 - 09h30 ) twitter

A prevenção à dengue e a outras arboviroses depende de todos. Crédito: Ministério da Saúde TonyWinston

Em 2025, seis estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Paraná) podem ter incidência de dengue ainda maior do que no ano anterior, segundo projeções do Ministério da Saúde. Atento, o Governo Federal está ampliando o monitoramento das arboviroses, orientando e executando ações para conter o avanço da doença junto aos estados e municípios.

No início do ano, a ministra Nísia Trindade anunciou a instalação do Centro de Operações de Emergência (COE) para acompanhar a situação em todo o Brasil. Na oportunidade, também divulgou o novo plano de contingência para ampliar medidas, preparar a rede assistencial e conter o avanço dos casos.

Mas só a ação dos órgãos públicos não basta. A prevenção à dengue depende de todos. Saiba como eliminar criadouros do mosquito da dengue, Zika e chikungunya:

- Mantenha caixa d’água, tonéis e outros reservatórios de água limpos e bem fechados

- Descarte garrafas pet e embalagens vazias

- Esvazie garrafas, potes e vasos e vire com a abertura para baixo

- Amarre bem os sacos de lixo e disponibilize para recolhimento dos serviços de limpeza

- Limpe bem as calhas de casa e as lajes

- Coloque areia nos vasos de planta

- Guarde pneus em locais cobertos ou descarte-os em borracharias

- Não acumule sucata e entulho

- Mantenha os ralos sempre limpos e com telas de proteção

- Receba bem os agentes de saúde e os de endemias

O uso de repelente também é uma forma de você se prevenir da picada do Aedes aegypti, além das recomendações acima. O Ministério da Saúde recomenda repelentes à base de DEET (N-N-dietilmetatoluamida), IR3535 ou Icaridin. As recomendações de uso descritas no rótulo de cada produto devem ser seguidas à risca, reforça a pasta.

Além disso, instale telas em janelas e portas, utilize mosquiteiros ao dormir, principalmente em áreas de risco. E use roupas de manga longa para reduzir a exposição ao mosquito.

Confira aqui quais são os principais sintomas da dengue, Zika e chikungunya.