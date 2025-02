‘Segundo cérebro’: o que a ciência já sabe sobre a importância do intestino na saúde da mente O estudo do microbioma intestinal pode fornecer explicações para a epidemia de doenças crônicas não contagiosas, como transtornos do humor e doenças neurodegenerativas Saúde|The Conversation 14/02/2025 - 09h06 (Atualizado em 16/02/2025 - 09h41 ) twitter

A microbiota intestinal é essencial para diversas funções do organismo

O intestino exerce uma profunda influência sobre o nosso sistema nervoso. Essa afirmação está suportada por uma grande quantidade de estudos científicos que não apenas comprovam, mas aprofundam o conhecimento sobre essas relações.

Um grande conjunto de evidências científicas corrobora a noção de que o microbioma intestinal pode influenciar o desenvolvimento, estrutura e função cerebrais por diferentes mecanismos, principalmente neuroimunes e neuroendocrinológicos.

Alterações no microbioma intestinal têm sido consistentemente documentadas, por exemplo, em diferentes transtornos neuropsiquiátricos, como TDAH, autismo, depressão, transtorno bipolar e doenças neurodegenerativas, embora ainda se investigue se essas relações são causais ou apenas correlacionais.

Para compreender como essa interferência se dá, é necessário entender um pouco mais sobre o papel da microbiota e do microbioma intestinais.

‌



Microrganismos do nosso trato gastrointestinal

Composta por trilhões de microrganismos, a microbiota intestinal é essencial para diversas funções do organismo, como digestão de nutrientes, síntese de vitaminas e defesa imunológica.

Ela também é responsável pela produção de metabólitos — que são o produto resultante do metabolismo de um organismo, no caso da microbiota, metabolismo de microrganismos. Entre esses metabólitos, estão os ácidos graxos de cadeia curta como o butirato, que atua como modulador neuroprotetor e anti-inflamatório, também influenciando a produção de neurotransmissores (os “mensageiros químicos” do cérebro) e neurotrofinas (proteínas que auxiliam no desenvolvimento e sobrevivência dos neurônios).

‌



Praticamente todo nosso corpo possui uma microbiota, mas as populações microbianas encontradas no trato gastrointestinal, particularmente no cólon, são de longe as mais abundantes e diversas, incluindo bactérias e os menos estudados fungos, vírus, arqueas e protozoários.

Já o termo microbioma intestinal refere-se ao genoma da microbiota intestinal e à miríade de moléculas produzidas por estes microrganismos, bem como as complexas interações entre eles.

‌



Apesar de haver um número semelhante de microrganismos e células humanas convivendo em simbiose (uma relação aproximada de 1:1,3), o número de genes do microbioma intestinal excede o do genoma humano - são mais de 22 milhões de genes identificados no microbioma intestinal em comparação com 23.000 genes no genoma humano (um fator de quase 1.000).

Tudo isso inclui a codificação de sistemas enzimáticos e metabólicos, com a digestão de celulose, por exemplo, que é inexistente em nosso organismo, mas dos quais podemos nos beneficiar através de interações simbióticas com o nosso microbioma.

Eixo Intestino-Cérebro

No Eixo Intestino-Cérebro, o microbioma intestinal interage de forma íntima e complexa com o chamado conectoma intestinal – formado por uma extensa rede de receptores intestinais, células enteroendócrinas (que controlam várias funções do sistema gastrointestinal, como a digestão), projeções do sistema nervoso entérico (situado no revestimento de órgãos como estômago e intestinos) e nervo vago (nervo que controla funções vitais, como a frequência cardíaca, respiração e movimentos do trato digestório).

Microbioma e conectoma intestinais se conectam de forma recíproca com o conectoma cerebral, modulando conjuntamente imunidade, metabolismo, ciclo circadiano e comportamento, de forma crucial para a integração fisiológica do nosso corpo.

Interessante notar que, ao longo da vida humana, da infância ao envelhecimento, parecem ocorrer mudanças na composição e diversidade da microbiota intestinal em paralelo com as mudanças típicas do desenvolvimento, maturação e envelhecimento cerebrais.

Embora o conceito de interações intestino-cérebro não seja novo e tenha sido aplicado à fisiopatologia da síndrome do intestino irritável e à regulação da ingestão de alimentos por décadas, o surgimento da ciência do microbioma e, em particular, a demonstração das interações entre o cérebro e o microbioma intestinal revolucionaram nossa compreensão acerca da fisiologia humana na saúde e na doença.

Essa revolução não só gerou novos campos de pesquisa, como a psiquiatria nutricional, mas também forneceu explicações biológicas plausíveis para a epidemia de doenças crônicas não contagiosas em desenvolvimento, como os transtornos do humor, as doenças neurodegenerativas (como as doenças de Alzheimer e Parkinson, por exemplo), síndrome metabólica e doenças cardiovasculares.

Este conhecimento também nos permite compreender melhor o porquê de transtornos mentais como ansiedade e depressão frequentemente ocorrerem juntamente com condições como síndrome metabólica, doenças cardiovasculares, distúrbios gastrointestinais, dor crônica e câncer.

Embora não sejam óbvias à primeira vista, diabetes tipo 2, obesidade, síndrome metabólica, doenças cardiovasculares, distúrbios neurodegenerativos e do neurodesenvolvimento, e até mesmo câncer de cólon e doenças inflamatórias intestinais, foram todos associados a um envolvimento desadaptativo do sistema imunológico.

O intestino contém cerca de 70% das células imunológicas do corpo e os microrganismos intestinais estão interagindo intimamente com nossos alimentos e com o sistema imunológico associado ao intestino. Portanto, a estreita ligação entre dieta, microbioma intestinal, nosso sistema imunológico e várias de nossas doenças crônicas mais comuns não é surpreendente.

Saúde intestinal e bem-estar mental

Lançado recentemente, o livro “Eixo Intestino-Cérebro: teorias e aplicações clínicas”, da Editora Manole, apresenta o pensamento atual da ciência sobre o impacto da saúde intestinal no bem-estar mental.

A obra foi organizada por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), Faculdade Sírio-Libanês e da Universidade da Califórnia (UCLA). Ela reúne, de forma inédita no Brasil, as evidências científicas sobre a relação bidirecional entre o sistema nervoso central e o intestino, destacando como essa conexão regula de forma fina o equilíbrio homeostático do nosso corpo, incluindo a neurotransmissão.

Os autores exploraram também as potenciais implicações de desequilíbrios neste sistema para o desenvolvimento de diferentes condições gastrointestinais e neuropsiquiátricas, as possibilidades diagnósticas e as terapêuticas associadas.

O livro é resultado da colaboração de diversos especialistas, incluindo nutricionistas, farmacêuticos, microbiologistas e médicos. Carla e eu organizamos a obra, juntamente com o gastroenterologista e neurocientista Emeran A. Mayer, professor da David Geffen School of Medicine da UCLA (EUA), pioneiro nos estudos sobre o eixo intestino-cérebro e quem primeiro descreveu esse conceito, no início dos anos 2000.

Novas possibilidades terapêuticas

Como discutido no livro, intervenções focadas em diferentes alvos dentro do Eixo Intestino-Cérebro vêm sendo propostas como novas possibilidades terapêuticas no tratamento tanto dos distúrbios da interação cérebro-intestino (antigamente chamados de distúrbios gastrointestinais funcionais) como de diferentes transtornos neuropsiquiátricos.

Estudos com nutracêuticos com efeito prebiótico (fibras, compostos bioativos e outros nutrientes que servem de alimento à microbiota), probióticos (microrganismos vivos que são benéficos à saúde) e transplante de microbiota fecal têm sido conduzidos para o tratamento de diferentes condições de saúde, inclusive transtornos mentais graves, com resultados ainda preliminares.

No entanto, o microbioma intestinal sofre grande influência dos hábitos de vida, como alimentação, atividade física, gerenciamento de estresse e uso de medicamentos e substâncias (álcool, por exemplo) em geral, fatores estes bastantes impactados nos pacientes com transtornos mentais graves.

Neste sentido, é importante destacar que intervenções do estilo de vida têm se mostrado importantes instrumentos terapêuticos, cujas ações são em grande parte mediadas pelo Eixo Intestino-Cérebro. Por exemplo, uma dieta amplamente baseada em vegetais, com uma grande variedade de frutas, folhas, grãos, legumes, castanhas, e incluindo uma variedade de alimentos fermentados naturalmente, exerce um efeito positivo sobre o microbioma intestinal ao mesmo tempo em as evidências científicas demonstram efeitos tanto preventivos como terapêuticos para a saúde intestinal e cerebral.

Carla R. Taddei recebe financiamento da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo).

Marcus V. Zanetti não presta consultoria, trabalha, possui ações ou recebe financiamento de qualquer empresa ou organização que poderia se beneficiar com a publicação deste artigo e não revelou nenhum vínculo relevante além de seu cargo acadêmico.