Adolescente morre em confronto com a PM em Campinas de Pirajá Um adolescente, conhecido pelo apelido de “Cebolinha”, morreu durante um confronto com a Polícia Militar... Taktá|Do R7 08/03/2025 - 14h25 (Atualizado em 08/03/2025 - 14h25 ) twitter

Um adolescente, conhecido pelo apelido de “Cebolinha”, morreu durante um confronto com a Polícia Militar na última sexta-feira (7), no bairro de Campinas de Pirajá, em Salvador. Segundo a 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), a equipe realizava uma operação na Baixa da Fonte quando foi alvo de disparos por um grupo armado. Os policiais revidaram e, após o tiroteio, localizaram o jovem ferido. Ele foi socorrido para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu.

Saiba mais sobre os detalhes desse trágico incidente consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

