Apreensão de armas cresce 19% na Bahia, aponta SSP

Foto: Divulgação SSP-BA.O combate às facções criminosas na Bahia levou a um aumento de 19% nas apreensões de armas de fogo em 2025, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA). No total, 965 armamentos foram retirados das ruas desde o início do ano, superando as 813 apreensões registradas no mesmo período de 2024.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro dos detalhes dessa importante ação de segurança pública!

