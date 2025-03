Artistas de 25 estados participam de festival de grafite em Itaparica; saiba mais Foto: Divulgação/Fábrica de GrafittiItaparica recebe, a partir desta quinta-feira (27), o ‘Festival de Grafite Bahia... Taktá|Do R7 26/03/2025 - 02h25 (Atualizado em 26/03/2025 - 02h25 ) twitter

Foto: Divulgação/Fábrica de GrafittiItaparica recebe, a partir desta quinta-feira (27), o ‘Festival de Grafite Bahia de Todas as Cores’. O evento reúne artistas de 25 estados brasileiros e de outros países, com trabalhos que abordam temas sociais e culturais. O festival segue até domingo (30), com exposições, mutirões de pintura em comunidades, workshops e shows.

