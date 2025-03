Ataque a tiros deixa um morto e três feridos em bairro de Salvador; saiba mais Foto: Reprodução/Redes SociaisAtaque tiro São CristovãoUm ataque a tiros deixou uma mulher morta e três... Taktá|Do R7 16/03/2025 - 12h45 (Atualizado em 16/03/2025 - 12h45 ) twitter

Ataque tiro São Cristovão

Foto: Reprodução/Redes SociaisAtaque tiro São CristovãoUm ataque a tiros deixou uma mulher morta e três homens feridos na noite de sábado (15) no bairro de São Cristóvão, em Salvador. De acordo com a Polícia Civil, todas as vítimas viviam em situação de rua e foram surpreendidas na Avenida Aliomar Baleeiro, uma das principais vias da região.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre este trágico incidente e as investigações em andamento.

