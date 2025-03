Bahia goleia Jacuipense e garante vaga na final do Baianão Foto: Letícia Martins/EC BahiaO Bahia garantiu vaga na final do Campeonato Baiano. Neste domingo (9),... Taktá|Do R7 09/03/2025 - 21h06 (Atualizado em 09/03/2025 - 21h06 ) twitter

Foto: Letícia Martins/EC BahiaO Bahia garantiu vaga na final do Campeonato Baiano. Neste domingo (9), o tricolor goleou o Jacuipense por 5×0 no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, e reverteu a derrota sofrida no primeiro jogo da semifinal. Rodrigo Nestor, Santiago Arias, Cauly, Everton Ribeiro e Erick marcaram os gols da classificação.

