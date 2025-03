Bahia recebe mais de 50 mil turistas estrangeiros no início de 2025 Foto: Tatiana Azeviche/Ascom Setur-BA.Turismo BahiaNos dois primeiros meses de 2025, a Bahia recebeu 50,4 mil... Taktá|Do R7 13/03/2025 - 20h46 (Atualizado em 13/03/2025 - 20h46 ) twitter

Turismo Bahia

Foto: Tatiana Azeviche/Ascom Setur-BA.Turismo BahiaNos dois primeiros meses de 2025, a Bahia recebeu 50,4 mil turistas estrangeiros, um crescimento de 61,6% em relação ao mesmo período de 2024. O estado se destacou no cenário nacional, superando a média de crescimento do Brasil (57%) e do Nordeste (53,4%).

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre o crescimento do turismo na Bahia!

