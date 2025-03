Bahia terá primeiro PET Scan do SUS para diagnóstico precoce de câncer Foto: DivulgaçãoA Bahia contará com o primeiro PET Scan do Sistema Único de Saúde (SUS)... Taktá|Do R7 26/03/2025 - 12h26 (Atualizado em 26/03/2025 - 12h26 ) twitter

Foto: DivulgaçãoA Bahia contará com o primeiro PET Scan do Sistema Único de Saúde (SUS) no estado, equipamento de alta tecnologia para o diagnóstico precoce de câncer. A instalação será feita no Centro Estadual de Oncologia (Cican) como parte de um pacote de modernização do tratamento oncológico, anunciado pelo governo nesta terça-feira (25), com um investimento de R$ 26,7 milhões.

Saiba mais sobre essa importante inovação na saúde da Bahia consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

