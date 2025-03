Bolsa-Atleta Salvador 2025 terá aumento de vagas e beneficiará 334 esportistas Foto: Jefferson Peixoto/Secom PMSA Prefeitura de Salvador divulgou nesta segunda-feira (24) o resultado definitivo do... Taktá|Do R7 25/03/2025 - 08h26 (Atualizado em 25/03/2025 - 08h26 ) twitter

Foto: Jefferson Peixoto/Secom PMSA Prefeitura de Salvador divulgou nesta segunda-feira (24) o resultado definitivo do Bolsa-Atleta Salvador 2025. Com um aumento no número de vagas, o programa contemplará 334 atletas e paratletas, 84 a mais do que na edição anterior.

