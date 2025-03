Bolsa Família paga nova parcela e beneficia milhões de famílias; saiba mais Foto: Roberta Aline/MDSBolsa FamíliaA Caixa Econômica Federal libera nesta sexta-feira (21) o pagamento da parcela... Taktá|Do R7 21/03/2025 - 13h26 (Atualizado em 21/03/2025 - 13h26 ) twitter

Foto: Roberta Aline/MDSBolsa FamíliaA Caixa Econômica Federal libera nesta sexta-feira (21) o pagamento da parcela de março do Bolsa Família para beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) terminado em 4. O valor mínimo é de R$ 600, mas, com os adicionais, a média dos pagamentos sobe para R$ 668,65. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, cerca de 20,5 milhões de famílias serão contempladas neste mês, totalizando um repasse de R$ 13,7 bilhões. Além do benefício padrão, três adicionais são pagos: um de R$ 50 para mães de bebês de até seis meses, outro de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 18 anos e um terceiro de R$ 150 destinado a famílias com crianças de até 6 anos.

