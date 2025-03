Boxe é confirmado nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 Foto: Alexandre Loureiro/COBApós incertezas, o boxe seguirá como modalidade nos Jogos Olímpicos de Los Angeles... Taktá|Do R7 20/03/2025 - 10h27 (Atualizado em 20/03/2025 - 10h27 ) twitter

Foto: Alexandre Loureiro/COBApós incertezas, o boxe seguirá como modalidade nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (20) por Karl Stoss, presidente da Comissão do Programa Olímpico, durante a 144ª Sessão do Comitê Olímpico Internacional (COI). A decisão foi tomada após recomendação do comitê executivo na última segunda-feira (18).

