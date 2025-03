Boxe está perto de voltar aos Jogos Olímpicos de 2028 após recomendação do COI Foto: ANDY CHUBB/ World BoxingA inclusão do boxe nos Jogos Olímpicos de 2028 em Los... Taktá|Do R7 17/03/2025 - 20h06 (Atualizado em 17/03/2025 - 20h06 ) twitter

Foto: ANDY CHUBB/ World BoxingA inclusão do boxe nos Jogos Olímpicos de 2028 em Los Angeles avançou mais uma etapa nesta segunda-feira (17), após a diretoria executiva do Comitê Olímpico Internacional (COI) recomendar oficialmente o retorno do esporte ao programa olímpico. A decisão será submetida à votação na sessão do COI, que acontece esta semana na Grécia, e a expectativa é de que a aprovação ocorra sem grandes obstáculos.

Saiba mais sobre essa importante decisão e o futuro do boxe olímpico no nosso parceiro Taktá.

