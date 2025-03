Brasil registra primeiro caso da cepa Clado 1b da Mpox O primeiro caso da cepa Clado 1b da Mpox foi confirmado no Brasil. De acordo... Taktá|Do R7 08/03/2025 - 08h45 (Atualizado em 08/03/2025 - 08h45 ) twitter

O primeiro caso da cepa Clado 1b da Mpox foi confirmado no Brasil. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, a paciente é uma mulher de 29 anos, residente na Região Metropolitana da capital. Ela apresenta boa evolução clínica e deve receber alta na próxima semana.

Saiba mais sobre este importante acontecimento e as orientações das autoridades de saúde consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

