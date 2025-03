Brasil se classifica para o Mundial de Beisebol após 13 anos Reprodução/ IlustrativaO Brasil garantiu vaga no Mundial de Beisebol de 2026 após derrotar a Alemanha... Taktá|Do R7 08/03/2025 - 13h25 (Atualizado em 08/03/2025 - 13h25 ) twitter

Reprodução/ IlustrativaO Brasil garantiu vaga no Mundial de Beisebol de 2026 após derrotar a Alemanha por 6 a 4 na noite desta quinta-feira (7), em Tucson, Arizona (EUA), durante as Eliminatórias do World Baseball Classic (WBC). A última participação da seleção masculina na competição havia sido em 2013.

