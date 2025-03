Bruno Reis anuncia mudanças em secretarias municipais e cria nova pasta voltada ao setor náutico Reprodução | InstagramO prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), divulgou nesta segunda-feira (10), em... Taktá|Do R7 10/03/2025 - 12h27 (Atualizado em 10/03/2025 - 12h27 ) twitter

Reprodução | InstagramO prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), divulgou nesta segunda-feira (10), em coletiva de imprensa no Teatro Gregório de Mattos, mudanças no comando de várias secretarias municipais. As alterações envolvem a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Secretaria Municipal de Gestão (Semge) e a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), além da criação da Secretaria do Mar.

