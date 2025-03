Bruno Reis assina financiamento de US$ 125 milhões para teleférico e inovação em Salvador Foto: Divulgação.teleférico Bruno ReisO prefeito de Salvador, Bruno Reis, assinou nesta sexta-feira (14), em Brasília,... Taktá|Do R7 14/03/2025 - 19h26 (Atualizado em 14/03/2025 - 19h26 ) twitter

Foto: Divulgação.teleférico Bruno ReisO prefeito de Salvador, Bruno Reis, assinou nesta sexta-feira (14), em Brasília, um contrato de US$ 125 milhões junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF) para a execução do Programa Salvador Inclusiva. O investimento permitirá a implantação do Teleférico do Subúrbio, além de iniciativas voltadas para capacitação profissional, inovação e mobilidade urbana.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre este importante investimento em Salvador!

